Tre arresti e sequestro di 12 chili di cocaina, uno in un’auto fermata ad Agrate Brianza

Pedinato in quanto sospettato di trasportare droga, è stato intercettato in auto ad Agrate Brianza e fermato in viale delle Industrie. Nella vettura, sottoposta a perquisizione, gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno trovato un chilo di cocaina. Addosso aveva 820 euro e due telefoni cellulari. L’automobilista, un 35enne di origine marocchina, è stato tratto in arresto. Nei guai, nella medesima operazione, anche loro arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un altro marocchino, di 39, e un cittadino italiano di 65 anni. Sequestrati 12 chili di cocaina.

Tre arresti per droga, lo stupefacente in tre appartamenti e in un’auto fermata in Brianza

Tutto è partito quando, a seguito di un’attività investigativa, gli agenti della Mobile milanese hanno individuato il 35enne quale “probabile detentore di diversi panetti di cocaina” che avrebbe nascosto in un appartamento di Carugate. Si sono quindi appostati all’esterno dell’abitazione, in uso al 35enne, uscito a bordo dell’auto, poi rintracciata ad Agrate. Poco dopo è giunto sul posto il 65enne, locatario dell’appartamento, fermato nel garage dello stabile dove è stato trovato in possesso di 820 euro in contanti e di un mazzo di chiavi riconducibili a un altro appartamento individuato a Levate (Bg).

Tre arresti per droga: due associati al carcere di Monza

Nell’appartamento di Carugate sono stati trovati e sequestrati 8 panetti di cocaina per un totale di oltre 9 chili, sette nascosti all’interno di uno zaino e nascosto sotto a un divano, mentre, all’interno della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto circa 7mila euro in contanti. Altra cocaina, 2 chili, è stata trovata e sequestrata nell’appartamento di Levate. Gli investigatori hanno inoltre individuato un terzo appartamento, a Romano di Lombardia (BG), residenza del 35enne, dove hanno trovato il terzo coinvolto, il 39enne, “intento a sigillare degli involucri contenenti cocaina” e hanno sequestrato ulteriori 70 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Il 35enne e il 65enne sono stati associati presso il carcere di Monza, mentre il 39enne presso il carcere di Bergamo.