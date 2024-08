Desio: minorenne con droga, segnalato e riconsegnato ai genitori

Nervoso al controllo della polizia locale, un minorenne di Desio è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish sufficiente però a metterlo nei guai. Il ragazzo è stato fermato a bordo di un motorino, che è risultato intestato al padre, ma gli agenti si sono insospettiti per il comportamento e alla fine hanno scoperto lo stupefacente avvolto in una pellicola trasparente. Portato al comando, dove nel frattempo erano stati chiamati i genitori, il minore è stato sanzionato ed è stata informata la Prefettura: il controllo Drug test ha confermato lo stupefacente, il motorino è stato fermato per trenta giorni.

Desio polizia locale Desio polizia locale Desio polizia locale

Desio: espulso irregolare sorpreso nell’appartamento di parenti

Sarebbe invece stato un servizio di routine per una visita domiciliare disposta dal tribunale per i Minorenni di Milano. Ma nell’abitazione in cui avrebbero dovuto controllare le condizioni di una famiglia di origini straniere, gli agenti della polizia locale di Desio hanno sorpreso un parente di questi, pluripregiudicato per reati connessi al traffico di stupefacenti e sprovvisto di documenti. E destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Condotto in comando, e poi identificato in Questura a Monza, nei suoi confronti sono state eseguite le procedure per l’allontanamento.