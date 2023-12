Foa Boccaccio sgomberata mercoledì mattina. Assumerà toni senz’altro differenti il corteo organizzato dagli antagonisti per sabato pomeriggio. Alla volontà di celebrare i vent’anni di presenza e di attività sul territorio, ora – è probabile – si aggiungerà un’ulteriore presa di posizione nei confronti “dell’inasprimento nelle misure repressive contro la pratica dell’occupazione”, visto che “anche qui a Monza la giunta Pilotto sta adottando le misure introdotte dal governo Meloni per provare a ostacolare il nostro percorso ventennale”.

Monza: Foa Boccaccio sgomberata dall’area occupata a San Biagio, sabato in programma un corteo

L’occupazione abusiva dello stabile dismesso di via Don Giovanni Verità è durata dieci giorni, dal 25 novembre al 6 dicembre: nella tarda mattinata di mercoledì le forze dell’ordine hanno allontanato la Foa Boccaccio 003 da San Biagio.

La notizia è circolata sui social in tempo reale: “Sgombero in corso – hanno scritto – Invitiamo tutte e tutti a scendere in piazza con noi il 9 dicembre. Seguiranno aggiornamenti”.

Al momento sembra confermato il ritrovo alle 14 in piazza Castello, da dove prenderà il via il corteo.