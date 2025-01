Monza e Brianza: intossicazioni da alcol e incidenti stradali nella notte del benvenuto al 2025

C’è chi ha cominciato a “festeggiare” l’arrivo del nuovo anno già dal pomeriggio del 31 dicembre alzando un po’ troppo il gomito, a Ornago, dove un 22enne è stato soccorso due volte in codice giallo, nel pomeriggio e una ventina di minuti prima della mezzanotte, lungo la strada provinciale fino a essere trasferito all’ospedale di Vimercate per essere preso in cura dagli specialisti.

Ma tutto sommato la serata e la notte del benvenuto al 2025 sembra sia trascorsa moderatamente tranquilla. Almeno a guardare gli interventi del personale paramedico riportati dalla Agenzia regionale emergenza urgenza.

Altri casi di intossicazione etilica, alcuni senza gravi conseguenze, si sono verificati a partire dalla mezzanotte a Monza (un ragazzo di 20 anni in via Appiani non trasportato), Vedano al Lambro (una 38enne portata in codice giallo al San Gerardo di Monza), Brugherio (un 19enne in codice verde al Policlinico di Monza) e a Lissone (un 36enne sempre in codice verde a Desio).

Monza e Brianza, incidente stradale lungo la Statale 36 a Briosco

Sempre trascorsa la mezzanotte da segnalare anche alcuni incidenti stradali, in particolare un’auto finita contro il guardrail all’uscita Arosio-Briosco della Statale 36 in direzione nord, con una 33enne soccorsa in codice giallo e portata al San Gerardo di Monza.

Infine, attorno all’una, un 19enne è stato soccorso a Vimercate, in piazza Marconi, dopo essere rimasto ferito in maniera lieve (codice verde) probabilmente a seguito di una lite degenerata.