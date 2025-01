Capodanno, incendi in Brianza durante i festeggiamenti: auto a fuoco a Muggiò e Monza

Ancora una volta inascoltati regolamenti, ordinanze e appelli di sindaci, associazioni e cittadini a festeggiare il capodanno senza botti e fuochi d’artificio. La Brianza, come il resto della Lombardia e dell’Italia, ha fatto esplodere la propria felicità per l’arrivo del nuovo anno, pure troppo ma per fortuna con notizie di danni limitati alle cose.

Capodanno, incendi in Brianza durante i festeggiamenti: oltre 30 interventi dei vigili del fuoco

Notte di lavoro extra per tutte le squadre Permanenti e volontarie del comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco: sono state impegnate per fronteggiare le numerose richieste di soccorso tecnico urgente legate ai festeggiamenti di capodanno. Oltre 30 gli interventi effettuati, principalmente incendi di vario genere cestini, rifiuti,siepi, sterpi causati anche dall’uso del materiale pirotecnico.

Tra i fatti più significativi è segnalato l’incendio di un’auto in via Fratelli Bandiera a Muggiò una manciata di minuti prima della mezzanotte. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, per poi proseguire con un’altra auto a fuoco a Monza in via Sant’Anastasia.

A Meda una palazzina è stata evacuata in via precauzionale a causa di un fuga gas su sede stradale. È successo in via Callas e al termine dell’intervento con i tecnici del gas le persone sono potute rientrare nelle proprie abitazioni.

Diversi gli interventi anche solo per spegnere il materiale acceso da cittadini che poi ne hanno perso il controllo, senza sapere come comportarsi.

Capodanno, incendi in Brianza durante i festeggiamenti: i dati in Italia e a Milano

In tutta Italia sono stati 900 gli interventi dei vigili del fuoco, 309 i feriti con i casi più gravi a Napoli (36 feriti e un turista per un colpo di pistola), in Puglia (con sei arresti), a Roma, in provincia di Vicenza con due adolescenti in ospedale per l’esplosione di un petardo. Le statistiche riferiscono di chiamate ai soccorsi in aumento e di un numero di feriti più alto degli ultimi dieci anni.

A Milano, secondo i dati della Prefettura, 50 gli ordini di allontanamento dalle zone rosse istituite dal prefetto e 2.079 le persone controllate durante i festeggiamenti.

Capodanno, incendi in Brianza durante i festeggiamenti: a Lesmo decisivo l’intervento di due residenti in un condominio

È stato solo grazie a due residenti invece che a Lesmo un principio di incendio è rimasto limitato al locale pattumiera di una palazzina in un complesso condominiale. I due inquilini hanno sedato le fiamme che hanno annerito le pareti e bruciato la base di un bidone in plastica per la raccolta del multipack.