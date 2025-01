Scontro tra auto e moto in galleria sulla Regina: morto motociclista brianzolo

Un motociclista brianzolo è morto mercoledì 1 gennaio per le conseguenze di un incidente stradale con un’auto in galleria a Brienno, in provincia di Como, sulla Statale 340 “Regina”. L’allarme è scattato una decina di minuti prima di mezzogiorno e sul posto in codice rosso si sono portati ambulanza ed elisoccorso, l’uomo di 52 anni è stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna di Como ed è deceduto.

Scontro tra auto e moto in galleria: Statale Regina chiusa per oltre un’ora e mezza

Sulla strada statale 340 “Regina” il tratto di strada in entrambe le direzioni è rimasto chiuso per oltre un’ora, sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità, per consentire il ripristino nel più breve tempo possibile.