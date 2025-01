Annuncio ai lettori: il Cittadino del giovedì in edicola sabato 4 gennaio 2025

Un altro importante annuncio per lettori e abbonati del Cittadino: anche all’inizio dell’anno nuovo, come già a Natale, l’edizione di Monza di giovedì 2 gennaio sarà in edicola sabato 4 gennaio 2025.

Novità – sia per l’edizione cartacea sia per quella nell’edicola digitale – vista la concomitanza del capodanno nel giorno di chiusura del giornale, che tradizionalmente arriva ai lettori il giovedì.

Annuncio ai lettori: il Cittadino del giovedì in edicola sabato, non cambia l’uscita del sabato

Il Cittadino di giovedì 2 gennaio sarà quindi in edicola a Monza il 4 gennaio 2025, il sabato insieme alle edizioni della Brianza che invece saranno a disposizione normalmente.

L’informazione continua invece online su www.ilcittadinomb.it.

Annuncio ai lettori: buon anno nuovo

In attesa di ritrovarci in edicola, buon 2025 a tutti i lettori e agli abbonati del Cittadino.