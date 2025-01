Primi nati del 2025 in Brianza: il più veloce è Omar a Vimercate, tutti i nomi

È Omar, venuto al mondo mezzora dopo la mezzanotte all’ospedale di Vimercate, il primissimo nuovo nato della Brianza. Omar Mohamed Nagi ha battuto i suoi giovanissimi colleghi nati nei presidi ospedalieri dell’Asst Brianza e della Fondazione San Gerardo a Monza abbracciando mamma Jihad Badawy e papà Mohamed Nagi El Morsi alle 0.32.

Primi nati del 2025 in Brianza: poi Giorgio a Desio, Fairuz a Carate Brianza e Nayra a Monza

Meno di un’ora dopo, alla 1.18, all’ospedale di Desio è nato Giorgio (peso kg 3,260) per la felicità della mamma Di Gregorio Larez Marbelia de Los Angeles e del papà.

Il primo fiocco rosa del 2025 è stato a Carate Brianza: alle 2.26 è nata Fairuz El Gamba, nata di un po’ in anticipo rispetto al termine (a 38 settimane, per un peso di 3,270 kg) atteso da mamma Rabab Ettaki e papà Mustapha El Gamba, residenti a Briosco.

E poi c’è Nayra, la prima nata all’ospedale di Monza, per completare il quadro dell’1 gennaio 2025 nei punti nascita brianzoli.

Primo nato 2025 Ospedale di Desio Giorgio con i genitori, l’Infermiera del nido Giorgia Rollini, l’ostetrica Santoro Mariagrazia, il direttore Armando Pintucci, la neonatologa Marta Farina, l’infermiera del nido Marta Frigerio

Primi nati del 2025 in Brianza: Aurora, Valentina e Matteo gli ultimi nati del 2024

Oltre a Matteo, nato a Monza alle 23 del 31 dicembre, altri tre neonati hanno fatto festeggiare l’ultimo dell’anno in sala parto ai neo genitori: Aurora di 3,200 kg è l’ultima nata all’ospedale di Carate Brianza, alle 20.45, rispettando i tempi previsti per mamma Michela Mauri e Gianluca Maspero, che vivono a Cabiate con la sorellina.

Ultima nata 2024 Ospedale di Carate Aurora

L’ultima nata a Desio si chiama Valentina (peso 3,540 kg) ed è venuta alla luce alle 21.53 per la gioia di mamma Mona Beshar.

L’ultimo nato a Vimercate ha anticipato tutti i festeggiamenti per godersi tranquillo la serata: è venuto alla luce alle 13.31 del 31 dicembre e si chiama Michele.

Ultima nata 2024 Ospedale di Desio Valentina con mamma Mona insieme al direttore Armando Pintucci, all’ostetrica Santoro Mariagrazia, alla neonatologa Marta Farina, all’infermiera del nido Giorgia Rollini, all’infermiera Serenella Fino

Primi nati del 2025 in Brianza: il bilancio di un anno all’ospedale di Carate Brianza

L’Asst Brianza cui fanno parte gli ospedali del territorio – a parte la Fondazione Irccs San Gerardo di Monza – ha fornito il bilancio del 2024.

A Carate Brianza nell’ultimo anno sono nati 907 neonati, di cui 468 maschi e 439 femmine, 2 le gravidanze gemellari. Sono state 226 le donne straniere che hanno scelto di partorire qui, il 25% dei parti.

Primi nati del 2025 in Brianza: l’ostetricia di Desio subisce il calo minore di nascite rispetto al 2023

L’Ostetricia di Desio si è caratterizzata per un calo fisiologico della natalità in linea con l’andamento regionale e nazionale, stimato intorno al 3.9%, e nel contesto dei tre presidi è quello che ha subito la riduzione minore rispetto al 2023.

I dati sono “come da tradizione del presidio – spiega Asst Brianza – all’insegna e nel rispetto della gravidanza fisiologica, dimostrato dal basso tasso di tagli cesarei, ventose, episiotomia, associato alla tradizione mantenuta del parto/travaglio in acqua”.

I nuovi nati sono stati 1.006, il 52 % maschi ed il 48 % femmine, nel corso di mille parti. Sei i gemelli nati. A proposito di numeri, i cesarei si attestano al 16% del totale, la partoanalgesia è stata applicata nel 33% dei casi, il 9,8% è stato un parto/travaglio in acqua. Il 36% delle partorienti è rappresentato da donne straniere.

Primi nati del 2025 in Brianza: a Vimercate 1.007 nuovi nati nel 2024

A Vimercate si sono registrati 1.004 parti con 1.007 nuovi nati. Di questi 821 sono stati per vie naturali, il 18% è stato un parto cesareo. Nelle gravidanze gemellari “dati i fattori clinici concomitanti, è stato possibile proporre un parto per le vie naturali in un caso su tre – spiega l’Asst – Abbiamo avuto la possibilità di offrire ad un quarto delle donne che lo hanno richiesto l’uso della partoanalgesia con un’incidenza di applicazione di questa tecnica del 25% su tutti gli eventi assistiti nell’anno”.