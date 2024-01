Monza: Carlo Alberto District, primo bilancio positivo e sguardo al Salone del Mobile

Buona, anzi «egregia», la prima a Monza per Carlo Alberto District: positivo il bilancio di queste prime settimane di attività del distretto, trascorse all’insegna del sociale e della cultura – oltre che, ovviamente, dello shopping.

Monza: Carlo Alberto District, il bilancio di Natale è positivo

A poco più di un mese dal taglio del nastro ufficiale dello scorso 25 novembre, giorno in cui ha preso il via anche “Insieme a Natale”, la kermesse promossa dall’amministrazione comunale per allietare il periodo di feste dei monzesi e dei brianzoli (ma non solo), le realtà che lo costituiscono si dicono soddisfatte, e già pensano alle prime iniziative da mettere in campo in questo 2024 pronto a sbocciare.

«La partecipazione alle iniziative di carattere sociale e culturale è stata sentita e apprezzata», spiega l’architetto Matteo Perego, titolare del concept store Amerigo Milano e coordinatore del District incastonato tra l’arengario e i boschetti reali: «In particolare, la collaborazione stretta anche con l’assessorato al Welfare e alla Salute, oltre che con quello del Commercio, e la sinergia avviata con la Rete TikiTaka, ci hanno permesso fin da subito di entrare in contatto con numerose realtà del terzo settore del territorio: uno dei nostri pilastri, infatti, è quello dell’impegno nel sociale».

Monza: Carlo Alberto District, 25 attività destinate ad aumentare

A Carlo Alberto District fanno capo oggi venticinque attività con sede in via Carlo Alberto e nella vicina via Mapelli, ma è probabile che il loro numero cresca presto: «Abbiamo ricevuto richieste di adesione anche da altre aree del centro, come piazza Duomo e via Italia: uno degli obiettivi dell’anno nuovo è quello di ampliare l’area di pertinenza del District», che ha preso le mosse da via Carlo Alberto perché «rappresenta il perfetto asse di congiunzione tra il centro storico e la villa reale, in un connubio di cultura e di shopping» che, nelle intenzioni, si spera possa attrarre sempre più visitatori.

«Da un punto di vista strettamente economico, le vendite natalizie hanno ingranato poco alla volta, per impennarsi a ridosso del 24. Fare previsioni sull’andamento dei saldi al momento è difficile: di sicuro la perdurante instabilità del mercato e l’incertezza generale in cui ancora ci troviamo a vivere suscitano forte prudenza».

Monza: Carlo Alberto District, sguardo alla primavera e alla design week

Intanto, però, già si inizia a lavorare ai prossimi eventi di carattere culturale e sociale: lo sguardo è rivolto alla primavera e al Salone del mobile, che potrebbero portare all’organizzazione di una vera e propria design week nel District monzese – sull’esempio di quello che viene organizzato a Milano per il Fuorisalone.