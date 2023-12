Monza: la festa dell’albero di Natale della solidarietà e i regali della rete di Carlo Alberto

Piazza San Pietro martire, a Monza, ha accolto la Festa dell’albero di Natale della solidarietà, il secondo degli appuntamenti benefici promossi dal neonato sodalizio Carlo Alberto district.

Monza: la festa dell’albero di Natale della solidarietà, 50 pacchetti per i bambini in difficoltà economica

Sotto le luci dell’albero donato dai commercianti della via e addobbato dai ragazzi di Facciavista il 25 novembre, nel giorno dell’inaugurazione delle luminarie di Natale, si sono dati appuntamento i protagonisti del distretto per un momento di condivisione e solidarietà.

Sotto l’albero sono stati sistemati cinquanta pacchetti donati dal Gruppo Percassi Lego. Cinquanta kit Lego per appassionati dei mattoncini colorati di ogni età e per tutti i gusti, che verranno consegnati ad altrettanti bambini in difficoltà economica. A coordinare la consegna ancora una volta la Rete Tiki Taka, partner del distretto commerciale e solidale, che ha individuato le quattro realtà di assistenza a cui saranno consegnati nei prossimi giorni i regali. Si tratta di Spazio colore, Caritas, Monza ospitalità e l’housing sociale di Novo Millennio.

Monza Carlo Alberto District Albero della solidarietà e doni

Monza: la festa dell’albero di Natale della solidarietà, il Carlo Alberto District

Alla festa, che si è svolta sotto lo sguardo di un grandissimo Babbo Natale in versione Lego, che ha fatto la gioia soprattutto dei piccoli curiosi, erano presenti alcuni dei protagonisti di Carlo Alberto district: Matteo Morandi, amministratore delegato del Gruppo Percassi e Matteo Perego, fondatore di Facciavista e patron di Amerigo, e poi Giovanni Vergani presidente della rete Tiki Taka e gli assessori Egidio Riva, Egidio Longoni e Ambrogio Moccia.

«È bello trovarsi insieme e ancora più bello fare qualcosa per chi durante l’anno e anche a Natale ha poche occasioni di gioia – ha detto l’assessore al Welfare, Egidio Riva – Oggi festeggiamo la bellezza di unire l’amministrazione comunale, le associazioni del territorio, i privati e i commercianti della via. Speriamo di continuare da questa iniziativa con altri appuntamenti che mettano al centro la cura della nostra città e soprattutto delle persone che la abitano».

Monza: la festa dell’albero di Natale della solidarietà, i prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti in calendario per il Carlo Alberto district saranno il djset in programma il 16 dicembre, a partire dalle 16.30, sotto l’arengario. Qui si esibiranno ancora una volta insieme i ragazzi di Facciavista e de Il Veliero insieme ai dj di Radio Deejay e M2o, dopo il debutto di successo dello scorso settembre in occasione del Gran premio di F1. La musica, rigorosamente disco, risuonerà per le strade del centro fino a sera. Domenica 17 dicembre sarà invece la volta dei ragazzi de Il Veliero che si esibiranno nel tradizionale concerto di Natale, sempre nello spazio dell’arengario.