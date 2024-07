Monza: altri 12 milioni in lavori pubblici a bilancio, ecco dove vanno

Una variazione di bilancio della portata di quella presentata al consiglio comunale settimana scorsa dal vicesindaco Egidio Longoni raramente si è vista: l’importo complessivo del piano delle opere pubbliche previsto per il 2024 è balzato da 39.500.000 a 51.186.000 euro. L’incremento notevole, ha precisato l’amministratore, è dovuto all’impiego dell’avanzo del 2023 e di una parte delle somme vincolate negli anni passati.

Monza: altri 12 milioni in lavori pubblici a bilancio, la ripartizione delle spese

A conti fatti la giunta avrà a disposizione altri 4.500.000 euro per il superamento delle barriere architettoniche di cui 700.000 euro saranno destinati alla progettazione e all’installazione dell’ascensore all’arengario, 500.000 euro per la manutenzione delle case comunali, una cifra analoga per gli interventi nelle scuole, 1.400.000 per la riqualificazione dei marciapiedi di viale Romagna e di via Buonarroti, 1.445.000 euro per la manutenzione straordinaria dei cinque ponti sul Lambro, 726.000 per la progettazione dell’attraversamento ciclopedonale all’altezza dell’Esselunga di viale Libertà, 300.000 per la riparazione della rete di illuminazione pubblica, 300.000 per il rifacimento di alcuni campetti sportivi all’aperto.

Monza: altri 12 milioni in lavori pubblici a bilancio, le spese correnti

Tra i capitoli delle spese correnti sono stati incrementati di 1.255.000 euro quello riservato alla manutenzione ordinaria delle strade, i contributi alle materne paritarie, i programmi culturali e di promozione turistica a cui sono andati 389.000 euro.

Le spese per le bollette sono ancora ingenti, ha spiegato Longoni, ma il Comune ha incassato un ristoro di circa 500.000 euro in quanto è stato riconosciuto l’abbattimento dell’Iva dal 22 al 5% sul riscaldamento.

Monza: altri 12 milioni in lavori pubblici a bilancio, reazioni e repliche

Non si comprendono, hanno commentato diversi consiglieri di opposizione, i criteri seguiti dalla giunta per finanziare gli interventi: «Non c’è una linea politica – ha incalzato Paolo Piffer di Civicamente – si prendono i soldi e si spendono».

«Il piano delle opere pubbliche sembra raffazzonato – ha attaccato il leghista Simone Villa – manca la programmazione di dettaglio, si sono perse le tracce di progetti come il centro di via Zuccoli mentre restano alcuni feticci, come il recupero degli ex lavatoi, i cui finanziamenti sono incerti».

Il filo politico, ha replicato il sindaco Paolo Pilotto, va cercato nel bilancio 2024 e nella scelta di non toccare le tariffe mantenendo inalterati i servizi nonostante i sovracosti. «Abbiamo confermato – ha precisato – la nostra attenzione per le scuole, le biblioteche, lo sport e la marginalità sociale».

La variazione è stata approvata con 18 voti a favore della maggioranza e 10 astensioni da parte delle opposizioni.