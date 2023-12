Monza: alloggi per studenti fuori sede nell’area dell’ex Caserma IV Novembre, ok della Regione

C’è l’ok dalla Regione allo schema di protocollo d’intesa con Università degli Studi di Milano-Bicocca, Comune di Monza e Agenzia del Demanio approvato dalla Giunta su proposta del presidente Attilio Fontana di concerto con gli assessori Alessandro Fermi (Università, Ricerca, Innovazione) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale) per realizzare residenze e alloggi universitari per studenti fuori sede nell’area demaniale dell’ex Caserma IV Novembre di Monza, in via Grigna.

Monza: alloggi per studenti fuori sede nell’area dell’ex Caserma IV Novembre, il progetto di rigenerazione

L’intervento sarà in inserito in una più complessa progettualità di rigenerazione urbana che prevede la realizzazione di servizi complementari per gli studenti. Non solo alloggi, quindi: anche servizi e un’attenzione ai parcheggi di interscambio nell’area vicino al polo istituzionale.

Con la sottoscrizione del protocollo verranno costituiti un tavolo tecnico e una cabina di regia composta dai rappresentanti delle amministrazioni.

L’obiettivo è intercettare risorse, oltre a quelle regionali, europee, statali “oppure provenienti da investitori privati che avanzino proposte idonee a permettere alla comunità locale di catalizzare il cambiamento verso uno sviluppo urbano resiliente, sostenibile e a emissioni zero”, si legge in una nota.

«Rispondere ai bisogni degli studenti, rigenerando un’area dismessa senza consumare ulteriore suolo – ha affermato il presidente Fontana – sono i risultati attesi di questo accordo».

«Un’ottima notizia – ha dichiarato l’assessore Fermi – per gli studenti fuori sede. L’approvazione di questo schema di protocollo avvia l’iter di un’opera importante e attesa. I nuovi alloggi saranno destinati a ragazzi iscritti alle Università statali che si trovano nel territorio comunale di Milano. Penso in primo luogo all’Università Bicocca, che proprio a Monza ha un distaccamento della facoltà di Medicina all’ospedale San Gerardo. Ma il progetto di rigenerazione urbana sarà complessivo, donando agli studenti anche nuovi servizi e restituendo alla città un’area importante».

Soddisfazione da parte dell’assessore alla Casa, Franco: «In particolare per la sinergia tra gli enti, così come avevamo chiesto con la Missione Lombardia. L’ex Caserma IV Novembre di Monza lascerà il posto a un intervento improntato a elevati standard in termini di qualità e di sostenibilità nonché a criteri di intervento innovativo e a emissioni zero. Le residenze per gli universitari fuori sede avranno canoni calmierati rispetto al mercato libero e daranno un impulso socio-economico a tutto il quartiere».