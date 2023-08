Monza: la “mappa orientante” del campus Bicocca, è firmata da Carlo Stanga

L’ospedale è al centro con la sua forma ad arco, poi c’è villa villa Serena, i giardini, il Centro Maria Letizia verga, gli edifici dell’università, ma anche il parcheggio delle biciclette, il nido “Le ciliegine”, la fermata dell’autobus, la pizzeria o il ristorante più vicino. Ecco il campus Bicocca a Monza, con i colori e la cifra stilistica di Carlo Stanga.

Monza: la “mappa orientante” del campus Bicocca, l’autore ha chiesto aiuto a docenti, medici e personale

Il noto illustratore e architetto di fama internazionale ha realizzato una nuova mappa del campus della sede di Monza, dopo aver già lavorato sul campus milanese. Uno strumento utile per orientarsi in un’area che è quasi una città nella città, un intricato labirinto per chi arriva per la prima volta a Monza e per le matricole.

Per realizzare la “mappa orientante” Stanga ha chiesto aiuto a studenti, docenti, medici e personale dell’ateneo: ognuno ha fornito indicazioni sui luoghi più sentiti e rappresentativi del campus di Monza.

Il campus di Monza dell’università Milano Bicocca secondo Carlo Stanga Il campus di Monza dell’università Milano Bicocca secondo Carlo Stanga Il campus di Monza dell’università Milano Bicocca secondo Carlo Stanga Il campus di Monza dell’università Milano Bicocca secondo Carlo Stanga

Monza: cosa rappresenta la “mappa orientante” del campus Bicocca

La mappa si estende anche fuori dal vero e proprio campus con indicazioni per raggiungere il parco e l’autodromo dove campeggia una Ferrari rossa fiammante, le indicazioni per arrivare in centro o in villa Reale.

Oltre al campus Stanga ha riprodotto, ognuno con le proprie caratteristiche architettoniche gli edifici dell’università: U8 Asclepio di via Cadore, l’U18 Ygeia, U28 Kytos, la palazzina 38 (Villa Serena) e l’ultimo nato, l’edificio U48 sede della Fondazione Tecnomed.

Monza: la “mappa orientante” del campus Bicocca, stile riconoscibilissimo

Da sempre appassionato al disegno Carlo Stanga , dopo la laurea in architettura a Milano , ha proseguito la sua formazione frequentando studi di arte e design collaborando anche con Bruno Munari.

Il suo stile è riconoscibilissimo e ha vinto numerosi premi dell’Illustrazione italiana e sue opere sono state selezionate dall’ American Illustration Annual, mentre recentemente ha vinto la medaglia d’oro della rivista statunitense Creative Quarterly e vari Awards of Excellence di Communication Arts.

Nel 2015 ha scritto e illustrato per Moleskine I am Milan, seguito poi da I am London e I am New York dando vita ad una nuova collezione di libri, dedicati alle principali città del mondo.

Attualmente, le opere di Carlo Stanga sono presenti in U6, U7 e U12 e a breve, saranno esposte anche presso gli edifici di Piazza della Scienza. Il “progetto mappe”, coordinato dal professor Stefano Malatesta con la collaborazione del Settore Comunicazione, nasce su impulso della Commissione orientamento, coordinata dalla professoressa Maria Grazia Riva.

Monza: la “mappa orientante” del campus Bicocca, incontro con l’autore il 5 settembre

Il 5 settembre 2023 (alle 18.30 presso la sede centrale della Biblioteca, U6 “Agorà” ) sarà possibile incontrare l’artista nell’ambito dell’evento “I segreti della stanza dello psicologo” organizzato dalla Biblioteca di Ateneo.