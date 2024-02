Metropolitana a Monza: il pantano della Linea 1 per Bettola, tutto da rifare e servono 38 milioni di euro

A Bettola si lavora per realizzare la stazione della metropolitana, ma i treni non arriveranno prima del 2028: non quelli della linea 5 lilla che da Bignami dovrebbero terminare a Monza, passando da Bettola, nel 2031, ma quelli della linea 1 rossa che da Sesto avrebbero dovuto giungere al nuovo capolinea per l’Expo del 2015.

Metropolitana a Monza: il pantano della Linea 1 per Bettola, MM pubblicherà una nuova gara

L’opera è stata bloccata a più riprese dai fallimenti delle aziende che hanno vinto gli appalti e dalle modifiche al progetto: ora, dopo la risoluzione del contratto con l’impresa che aveva riaperto i cantieri, MM pubblicherà una nuova gara.

Metropolitana a Monza: il pantano della Linea 1 per Bettola, servono 38 milioni per rifinanziare l’intervento

Dovrà, soprattutto, trovare i 38 milioni di euro per rifinanziare l’intervento: la società e il comune di Sesto San Giovanni hanno già bussato agli uffici del ministero dei Trasporti, ma i tempi per il completamento del tratto da 1,6 chilometri che comprende le stazioni di Sesto Restellone e Bettola iniziato nel 2011 si allungheranno ulteriormente.

Metropolitana a Monza: il pantano della Linea 1 per Bettola influirà sulla M5?

Resta da capire se la paralisi della rossa influirà sul prolungamento della 5 a Monza che, da cronoprogramma, dovrebbe essere assegnato entro la fine del 2024.