Meteo Monza e Brianza: a Ferragosto torna il caldo, poi di più

Confermato il ritorno di caldo e sole per i giorni di Ferragosto. Sulla Lombardia è previsto il ritorno di una massa d’aria di origine nordafricana che riporterà i termometri oltre i 32 gradi già dal fine settimana.

Poi destinate a salire in vista di Ferragosto, quando a Monza e Brianza sono previsti 34 gradi. E poi previste temperature fino a 37 per il weekend del 19-20 agosto.

Meteo Monza e Brianza: a Ferragosto torna il caldo, anche le “notti tropicali”

Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico di Arpa Lombardia, torneranno anche le “notti tropicali” in pianura, con i valori notturni che faticheranno a scendere sotto i 20 °C e, in qualche caso, anche al di sotto dei 23-25 °C anche in Brianza. Sulle Alpi zero termico verso i 4.400 metri.

Meteo Monza e Brianza: a Ferragosto torna il caldo, il bollettino Arpa

“Da sabato 12 a martedì 15 agosto, è previsto cielo da sereno a poco nuvoloso in pianura e sull’Appennino, mentre su Alpi e Prealpi sono attesi temporanei e consistenti annuvolamenti pomeridiani con possibilità di brevi piogge o temporali – dice il bollettino Arpa – I venti saranno ovunque di debole intensità, nelle valli alpine e lungo i laghi soffieranno le brezze ad alleviare il “Disagio da Calore”, che tornerà su livelli moderati o forti su tutti i settori pianeggianti”.