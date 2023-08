Monza: altri otto parchi pubblici riaprono dopo i danni

Un passo dopo l’altro, Monza riapre le aree pubbliche danneggiate dai nubifragi di luglio e che in queste settimane hanno avuto bisogno di lavori di messa in sicurezza, pulizia, rimozione alberi caduti.

Monza: otto parchi pubblici riaprono, quali sono

Da sabato 12 agosto tornano fruibili altri 8 parchi pubblici, che si aggiungono ai 26 già riaperti la scorsa settimana. Si tratta dei giardini di via Annoni/Baracca, via Libertà, via Libertà/Einstein, via Giacosa, via Marelli, via Molise – campo da calcio, via Fiume (piccola area recintata), viale Elvezia (ex skate park).

Monza: nel fine settimana la pulizia in città sarà supportata dalla Protezione civile

Il Comune informa che è tuttora in corso la raccolta di materiale di risulta ai lati delle strade: le operazioni, durante il weekend, saranno affiancate anche dai volontari della Protezione Civile.

Intanto da sabato tornano agibili anche i Giardini Reali all’interno del Parco di Monza.