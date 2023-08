10 agosto, notte di San Lorenzo: la classifica delle città per vedere le stelle cadenti (Monza è indietro)

San Lorenzo, 10 agosto: la notte delle stelle cadenti, anche se ormai è noto che il fenomeno ama essere imprevedibile e quest’anno il picco si avrà tra il 12 e il 13 agosto, presumibilmente all’alba del 13.

Non è l’unica variabile per assistere allo spettacolo dello sciame delle Perseidi, i detriti della cometa Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 e il cui ultimo passaggio risale al 1992.

10 agosto, notte di San Lorenzo: pazienza e sapere dove guardare

Conta avere tanta pazienza, sapere dove guardare – a la costellazione di Perseo è a est-nord est – e godere di condizioni favorevoli che quest’anno dovrebbero essere soddisfatte sia dal meteo sia dalla luna che non dovrebbe illuminare troppo il cielo.

Poi bisogna anche avere la fortuna di trovarsi in un luogo non funestato dall’inquinamento luminoso e la pianura padana purtroppo aiuta poco.

10 agosto, notte di San Lorenzo: la ricerca sulla qualità del cielo, dov’è Monza

Lo conferma una ricerca commissionata per analizzare la qualità del cielo notturno e poter stilare la classifica delle città in cui ci sono più possibilità di avvistare una stella cadente. L’ha commissionata Casino Italiani e sono stati valutati i dati di luminosità artificiale media, la luminosità totale, lo Sky Quality Meter.

La provincia di Monza e Brianza brilla poco: il suo punteggio è di 3,24/10. È forse la provincia della Lombardia meno adatta all’avvistamento delle stelle cadenti ed è al 91° posto della classifica nazionale. Meglio fa la vicina Lecco, più vicina alle montagne, che si piazza al 44° posto (5,43/10).

10 agosto, notte di San Lorenzo: le migliori città in Italia

Treviso risulta la migliore città italiana per avvistare una stella cadente, con un punteggio complessivo di visibilità di 9,46/10. Al secondo posto c’è Bolzano con un punteggio complessivo di 9,22/10 e terza è Lodi (8,59) grazie alla percentuale più alta in assoluto di “zone scure” in Italia (52,82%), 8 punti percentuali in più rispetto a Treviso. È stata anche classificata come sesta in Italia per la qualità del cielo (SQM: 20,89/22), a soli 0,05 punti dalla città con la migliore qualità che è Nuoro (SQM: 20,94/22). L’SQM di Monza è 20,31.

10 agosto, notte di San Lorenzo: le migliori regioni

Lo studio ha rivelato che le migliori regioni per avvistare una stella cadente si trovano tutte nel nord Italia. Trentino-Alto Adige, Veneto, Valle d’Aosta e Lombardia hanno ottenuto tutti una media superiore a 6,00/10. Calabria e Molise sono le uniche due regioni che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 3,00/10, rendendole le regioni italiane con meno probabilità di avvistare una stella cadente.