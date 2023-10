Meloni lascia Giambruno: dieci anni vissuti anche tra Monza e Brianza

Se vero che i panni sporchi si lavano in famiglia, può essere che Lissone finisca per diventare la culla in cui Andrea Giambruno, da poche ore l’ex di Giorgia Meloni, può trovare la spalla su cui appoggiarsi.

Meloni lascia Giambruno con un post sui social: «La mia relazione finisce qui»

Il presidente del consiglio, venerdì mattina, ha ufficializzato con un messaggio social di aver chiuso la relazione con il giornalista Mediaset, protagonista negli ultimi giorni di “fuorionda” diffusi da Striscia la Notizia.

«La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui», scrive la premier mettendo la parola fine a 10 anni di amore culminati nel 2016 con la nascita della figlia Ginevra.

Meloni lascia Giambruno: lui tornerà a Lissone dove vive la mamma?

Se è vero che quando ci sono di mezzo le difficoltà, ci si rifugia nella famiglia di origine, è probabile che Giambruno faccia più di una capatina in Brianza, in particolare a Lissone, dove risulta residente la mamma. E dove, stando ai rumors di zona, potrebbe anche riprendere casa, vista la vicinanza con Cologno Monzese, sede di lavoro.

La mamma è sempre la mamma, si dirà, ma nel caso specifico la donna in questione è un vero pilastro per il 42enne giornalista fissato con il look e con il ciuffo che confessò che “metteva il gel proprio su consiglio di sua madre”. Una donna forte, raccontano in Brianza, territorio che continua ad avere un ruolo.

Meloni lascia Giambruno: tra Monza e la Brianza per loro momenti al riparo dai flash

Tra Monza e Lissone la (ex) coppia ha trascorso, ben al riparo dai flash, momenti di assoluta normalità. La mamma di Giambruno abita a Lissone e lì, da solo o insieme a Giorgia, lui si reca. La riservatezza sulla vita privata è rotta nel 2016 quando è nata la figlia. Ora la coppia è di nuovo al centro delle cronache.

Meloni lascia Giambruno: chi è lui, i fuorionda espliciti diffusi da Striscia

Tifoso della Juventus, classe 1981, in Brianza (dove si mormora che il rapporto di coppia fosse in crisi da tempo anche se solo pochi giorni fa lui divagava sul settimanale Chi affermando “finché ce lo chiederanno, non ci sposeremo..“), Giambruno potrebbe ritornare dopo la fine della storia con la premier che arriva dopo i fuori onda del tg satirico di Canale 5, “Striscia la notizia” in cui il giornalista fa commenti inopportuni ad una collega e riferimenti molto espliciti, alcuni a sfondo sessuale. Andrea Giambruno ne esce male.

Meloni lascia Giambruno: l’addio della presidente del consiglio

Venerdì 20 ottobre è stato “scaricato” pubblicamente dalla compagna in una nota social in cui la premier sottolinea che il rapporto fosse già finito.

«Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo» chiosa Giorgia Meloni. E a chi tenta di indebolirla sul piano personale dice che «per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua». Chissà per chi sarà il bagno di lacrime.