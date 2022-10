Politica: è nato il governo di Giorgia Meloni, la lista dei ministri (uno anche dalla Brianza)

Meno di un’ora di consultazioni con il Presidente Mattarella per far nascere il governo della prima presidente del consiglio donna della storia italiana. Giorgia Meloni, salita in mattinata al Colle insieme a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini nel nome di un centrodestra unito ma dalla guida ben definita, ha ricevuto l’incarico e ha rapidamente presentato la lista dei suoi ministri: sono 24 (9 senza portafoglio, cioè con particolari deleghe nell’esercizio delle funzioni esecutive), sei sono donne. Sei sono lombardi e uno ha legami con la Brianza. Il giuramento è in programma per sabato 22 ottobre alle 10.

Politica: è nato il governo di Giorgia Meloni, tutti i nomi

La lista comprende l’onorevole Antonio Tajani agli Affari Esteri che assumerà anche le funzioni di vice presidente del Consiglio dei Ministri; Interno: Matteo Piantedosi; Giustizia: Carlo Nordio; Difesa: Guido Crosetto; Economia: Giancarlo Giorgetti; Imprese e Made In Italy: Adolfo Urso; Agricoltura e Sovranità alimentare: Francesco Lollobrigida; Ambiente e Sicurezza energetica: Gilberto Pichetto Fratin; Infrastrutture e Mobilità Sostenibili: Matteo Salvini che assumerà anche le funzioni di vice presidente del Consiglio dei Ministri; Lavoro e Politiche Sociali: Marina Calderone; Istruzione e Merito: Giuseppe Valditara; Università e Ricerca: Anna Maria Bernini; Cultura: Gennaro Sangiugliano; Salute: Orazio Schillaci; Turismo: Daniela Garnero Santanché.

Ministeri senza portafoglio ai Rapporti con il Parlamento: Luca Ciriani; Pubblica Amministrazione: Paolo Zangrillo; Affari Regionali e Autonomie: Roberto Calderoli; Sud e Mare: Sebastiano Musumeci; Sport e Giovani: Andrea Abodi; Famiglia, Natalità e Pari Opportunità: Eugenia Roccella; Disabilità: Alessandra Locatelli; Riforme: Elisabetta Casellati; Affari europei, Coesione territoriale e Pnrr: Raffaele Fitto.

Politica Giorgia Meloni

Politica: è nato il governo di Giorgia Meloni, i ministri dalla Lombardia

Dalla Lombardia, oltre a Salvini, arrivano i leghisti Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia; Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali; Alessandra Locatelli, nuova responsabile del ministero per le Disabilità; nuovo ministro dell’Istruzione in quota Frateli d’Italia è Giuseppe Valditara.

Paolo Zangrillo è fratello minore di Alberto Zangrillo, il medico personale di Berlusconi e presidente del Genoa (ex studente del liceo Frisi di Monza), e con lui e un altro fratello è cresciuto in Brianza quando la famiglia si è trasferita dalla Liguria.

È stato protagonista di un piccolo giallo: poco dopo la lettura della lista, l’ufficio stampa di Meloni ha comunicato che i nomi di Zangrillo e di Gilberto Pichetto Fratina a causa di un errore di trascrizione erano stati invertiti attribuendo a uno il ministero dell’altro.

Politica: è nato il governo di Giorgia Meloni, le congratulazioni dalla Lombardia

“Congratulazioni a Giorgia Meloni, prima donna Premier nella storia d’Italia, e a tutto il nuovo Governo – ha scritto su Instagram il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che assume ad interim le deleghe dell’assessore Locatelli – Un augurio particolare ad Alessandra Locatelli, assessore della mia Giunta, che andrà a ricoprire il ruolo importantissimo di ministro per le Disabilità. Un dicastero fortemente voluto da Matteo Salvini e dalla Lega. È un Esecutivo politico che, sono certo, saprà rispondere alle aspettative degli italiani“.

Con Meloni si è congratulata anche la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti: “Mi auguro, per lei e per il Paese – dice l’assessore al Welfare, che voci di corridoio avevano indicato a più riprese come possibile ministro – che il suo impegno si traduca in un Esecutivo forte, autorevole e coeso, capace di affrontare e risolvere le difficili sfide poste dalla grave crisi sociale ed economica e dal preoccupante scenario internazionale“.