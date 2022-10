Politica, il nuovo governo: Lorenzo Fontana presidente della Camera

Il Parlamento ha eletto anche la terza carica dello Stato: il leghista Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera. Ha ricevuto 222 voti (su 392 votanti con maggioranza a 197) e questa volta tutto il centrodestra si è alzato ad applaudire.

Hanno ottenuto voti anche Guerra 77 (nome espresso dal Pd), De Raho 52, Richetti 22. le schede disperse sono state 2, 6 le bianche, 11 le nulle.

Politica, il nuovo governo: i leghisti

Dopo le tensioni, vere e presunte, aleggiate intorno alla votazione del presidente del Senato Ignazio La Russa (non votato da Forza Italia), intorno al nome di Fontana c’è generale soddisfazione: di sicuro tra le fila della Lega e tra i più fedeli a Matteo Salvini.

«Quello di giovedì – ha commentato al Cittadino il deputato del Carroccio Andrea Crippa riferendosi alla votazione al Senato – non è stato un bel segnale. Ora dovremo ritrovare l’unità per occuparci subito dei temi importanti a partire dai rincari delle bollette: la gente non capirebbe altre rivendicazioni simili».

Il senso di responsabilità ricorre anche nelle parole del senatore rieletto Massimiliano Romeo: “In un momento come questo in cui il paese chiede un governo, chiede stabilità e di fare presto – ha detto in tv riferendosi ancora al Senato – alcune rivedicazioni anche legittime devono essere messe un po’ da parte perché la gente non comprende, ci vuole responsabilità”.

Politica, il nuovo governo: complimenti dalla Lombardia

“Complimenti all’amico Lorenzo Fontana eletto Presidente della Camera dei Deputati – ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – Sono sicuro che saprà interpretare con grande senso istituzionale e competenza questo nuovo e importante incarico. Ci incontreremo presto per confrontarci e condividere i percorsi che riguarderanno le Regioni, in primis quello dell’Autonomia. Auguro buon lavoro al nuovo presidente”.

Politica, il nuovo governo: chi è Fontana

Fontana è vicesegretario federale della Lega ed è stato ministro per la Famiglia e le disabilità (giugno 2018-luglio 2019) e ministro per gli Affari europei (luglio-settembre 2019) nel governo Conte. È considerato un ultraconservatore.

“Onorevoli colleghi, è con forte gratuitudine e grande commozione che mi rivolgo per la fiducia, ringrazio chi mi ha votato e chi no – ha detto dopo la proclamazione – Sarà mio onore dirigere il parlamento. La Camera rappresenta le diverse volontà dei cittadini: la nostra è una nazione multiforme con diverse realtà storiche e territoriali che l’hanno formata e l’hanno fatta grande: la grandezza dell’Italia è la diversità. Interesse dell’Italia è sublimare le diversità”.

Politica, il nuovo governo: il riferimento al beato Acutis

Nel suo discorso ha scelto anche di citare il beato Carlo Acutis, il giovane milanese proposto come patrono di internet morto a 15 anni all’ospedale San Gerardo di Monza per una leucemia fulminante.

“Sei nato originale, non vivere da fotocopia” ha detto Fontana riprendendo le parole del ragazzo che definiva l’eucarestia “la mia autostrada per il Cielo” ed era particolarmente devoto alla Madonna e a San Francesco.