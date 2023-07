Ogni volta che incontra i piccoli malati negli ospedali Alex Maniscalco, 49 anni, porta a casa un bagaglio di emozioni e di ricordi, molti dei quali tangibili. Alcuni gli regalano disegni e piccoli oggetti per dimostrargli il loro affetto e la loro gratitudine. Maniscalco, classe 1974, oltre alla passione per lo sport (è iscritto all’Atletica Muggiò), ha una vocazione per i bambini che soffrono. Per loro nei momenti liberi si veste da super eroe, da Uomo ragno per la precisione, e si reca nei reparti ospedalieri per passare qualche momento con loro, per dispensare attimi di gioia, di divertimento, di oblio dalla malattia.

L’Uomo Ragno è di Muggiò e porta sorrisi ai bambini in ospedale: Alex Maniscalco

«Ogni volta che entro negli ospedali il primo pensiero che mi assale è che la vita sia ingiusta e che certe cose non dovrebbero mai accadere – rivela – il mio sogno è di poter trovare tutti i bambini del mondo al Luna Park e tutti i lettini degli ospedali vuoti. Sarebbe bellissimo».

Muggiò Alex Maniscalco Uomo Ragno negli ospedali per i bambini

Maniscalco, con la sua tuta da Uomo ragno, o Spiderman che dir si voglia, visita i nosocomi della Lombardia e non solo. Dove lo chiamano, dove c’è bisogno lui c’è. I bambini lo toccano, lo abbracciano, vogliono stargli vicino e scattare foto ricordo con lui. Medici, infermieri, volontari assistono ammirati al piccolo “miracolo” che il super eroe riesce a compiere ogni volta che incontra i bambini.

«Purtroppo non posso curare le malattie – riflette – ma sono sicuro che quando si regala un sorriso si vince sempre. Non sono un eroe, tanto meno un supereroe…i supereroi veri sono i piccoli pazienti che ogni giorno combattono una battaglia ingiusta, sono i famigliari e tutto il personale sanitario che si prende cura di loro».

L’Uomo Ragno è di Muggiò e porta sorrisi ai bambini in ospedale: a Melegnano e poi a Chiari

All’inizio del mese Maniscalco è stato all’ospedale di Melegnano dove ha consegnato i regali donati dall’Abio. Pochi giorni fa ha fatto visita al nosocomio di Chiari, in provincia di Brescia. Si è avvicinato ai lettini dei più piccoli, dei bambini che non potevano parlare ma che stringendogli la mano gli hanno trasmesso tutto il loro amore. «I bambini che ti guardano negli occhi intensamente ti tolgono il fiato» ammette.

L’Uomo Ragno è di Muggiò e porta sorrisi ai bambini in ospedale: esperienza “unica e inimitabile”

Maniscalco ha indossato i panni dell’Uomo Ragno per intrattenere i bambini in momenti di festa, nei compleanni, nei parchi di divertimento, ma l’esperienza negli ospedali è “unica e inimitabile”. I più piccoli lo guardano con sorpresa, increduli che un personaggio visto al cinema o in televisione possa materializzarsi. Maniscalco non ha figli («forse la molla di andare dai bambini è scattata per questo motivo») ma per tutti i bambini in ospedale è diventato il loro super papà dispensatore di sorrisi e di leggerezza anche nelle situazioni più difficili.