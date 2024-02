Lissone, incendio da bancali di legno in una ditta: sul posto i vigili del fuoco

Sarebbe stato del “materiale accatastato sopra ad alcuni bancali di legno”, così hanno spiegato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, a innescare un incendio in una ditta, nella serata di venerdì 17 febbraio, attorno alle 22, a Lissone, in via San Giorgio.

Vigili del fuoco a Lissone per un incendio in una ditta, nessun ferito

Sul posto si sono portate squadre dei vigili del fuoco con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale di Monza, un carro soccorso da Desio e un modulo di spegnimento rapido da Lissone. Il fumo acre ha invaso anche i capannoni adiacenti a quello in cui si è originato l’incendio. Non ci sarebbero stati feriti.