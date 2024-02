Concorezzo, vigili del fuoco ancora al lavoro nella zona industriale di via 1° maggio

Proseguono incessantemente a Concorezzo le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco nella zona che, a partire dalla mezzanotte di venerdì 16 febbraio, è stata interessata dall’incendio di quattro dei cinque capannoni presenti, con affaccio sulla via 1° maggio. In modo particolare, il personale impiegato è impegnato in interventi di spegnimento dei focolai residui.

Vigili del fuoco: oltre sessanta gli uomini impiegati

Uno dei vigili del fuoco al lavoro

Come detto, il vasto incendio si è sviluppato a partire dalla mezzanotte di venerdì 16 febbraio ed ha richiesto l’invio sul posto di oltre sessanta vigili del fuoco, che hanno lavorato e stanno ancora lavorando per riportare la situazione nei canoni della normalità. È probabile che la messa in sicurezza dell’area prosegua per l’intera giornata di sabato 17 febbraio.