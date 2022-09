Lentate, dal prefetto per il centro paese turbolento: regole da inasprire e più forze dell’ordine

Riappropriarsi dei luoghi, modificare il regolamento di polizia urbana e una maggior presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Sono questi gli spunti emersi dopo l’incontro che il primo cittadino lentatese ha avuto dall’incontro organizzato a Monza con il Prefetto Patrizia Palmisani e i suoi collaboratori. Sul tavolo del confronto, la situazione della città con particolare attenzione per alcune aree del centro storico: tra le zone finite sotto l’occhio della lente dell’amministrazione comunale c’è sicuramente via Roma. La via, nel pieno centro, è sempre più spesso finita nell’occhio del ciclone per schiamazzi, degrado e atti di piccola delinquenza: maleducazione, vandalismi e poco rispetto per la proprietà privata e pubblica, non vogliono più essere tollerate dall’amministrazione comunale.

Lentate, centro “caldo”: gli spunti emersi durante l’incontro del sindaco con il prefetto

Anche le recenti e perpetuate lamentele dei cittadini e dei residenti hanno incentivato l’intervento e soprattutto la scelta di portare all’attenzione delle istituzioni che operano quotidianamente sul territorio, la situazione locale lentatese. E’ sicuramente positivo il bilancio che il sindaco ha stilato a seguito dell’appuntamento con il Prefetto monzese. “Sicuramente dal confronto sono uscite molti spunti interessanti – ha spiegato Laura Ferrari – siamo già all’opera per attuare alcuni degli spunti che sono emersi nel corso dell’incontro e che potremo attuare in modo concreto”. Rimane sempre l’idea di attuare il protocollo del sottosegretario Nicola Molteni recentemente rinnovato dal Ministero dell’Interno per il progetto “Mille occhi sulla città”. L’idea è quella di sviluppare un sistema di sicurezza partecipata che integri le iniziative pubbliche e private in una logica di auto aiuto e in modo complementare, con l’obiettivo di potenziare il controllo del territorio attraverso la tempestiva trasmissione di informazioni tra forze dell’ordine e istituti e consorzi di vigilanza.

Nel frattempo, si lavora per alcune iniziative che già dalle prossime settimane possono permettere di normalizzare la situazione. “Sicuramente dall’incontro è emersa la possibilità di modificare ed inasprire il regolamento di polizia urbana: un provvedimento che già per il problema delle prostitute sulla Nazionale dei Giovi ci ha sicuramente aiutato – ha spiegato ancora il sindaco Laura Ferrari – Un’idea da questo punto di vista può arrivare sull’utilizzo dei monopattini, spesso usati senza regole dai ragazzi. Forse toccando questo tasto avremo delle svolte”. L’attuale regolamento è del 1976 con un’integrazione dell’anno successivo e due modifiche, del 1987 e del 2017, quest’ultimo ha portato risultati soddisfacenti sul contrasto alla prostituzione lungo la direttrice stradale più importate del paese. Altra importante svolta potrebbe arrivare già dalla festa di Lentate. “Altro interessante spunto è quello di riappropriarci di questi luoghi: intendo dire che organizzando eventi e appuntamenti non solo in piazza San Vito ma anche in via Roma potremo non solo farla tornare a vivere ma anche limitare situazioni difficili” ha spiegato ancora la Ferrari