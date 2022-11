Lentate, auto ribaltata nel campo: ferito un 21enne

Vigili del fuoco – autopompa di Seregno e autopompa di Lazzate – intervenuti martedì 8 novembre nel pomeriggio, poco prima delle 15, per un incidente stradale accaduto in via per Mariano. Sul posto, insieme alla polizia locale di Lentate, anche personale paramedico inviato dal 118 in codice rosso (poi declassato in giallo) per soccorrere un 21enne rimasto coinvolto nel ribaltamento di una vettura Mazda, finita in un campo a lato strada.

L’intervento in via Per Mariano (foto vigili del fuoco)