La storia di Jerry: il pastore tedesco cerca casa, ma serve tempo

Ha toccato il cuore di molti la storia di Jerry, il pastore tedesco di sei anni che ha perso il suo compagno di vita, un senzatetto di Monza scomparso improvvisamente. La storia del legame profondo tra uomo e cane ha colpito molti cittadini che hanno chiesto informazioni su come accogliere il cane e offrirgli finalmente una vita stabile.

A rilanciare l’appello per lui è stato anche il sindaco di Besana in Brianza, Emanuele Pozzoli, che nei giorni scorsi ha scritto sui social: «Jerry ha 6 anni e cerca cara. Ha avuto una storia travagliata e merita adesso un po’ di tranquillità».

La storia di Jerry: ha intrapreso un percorso educativo mirato con Ats

Tuttavia, nonostante l’affetto e l’interesse suscitati, l’adozione di Jerry richiede ancora tempo. Il cane, infatti, è attualmente seguito da Ats ed è coinvolto in un percorso educativo mirato. Questo perché, pur mostrando un carattere docile con le persone e con i cani femmina, presenta difficoltà di convivenza con altri maschi. Un aspetto che necessita di attenzione e lavoro specifico, prima di poter pensare a un inserimento definitivo in un contesto familiare. Solo al termine di questo percorso, Jerry potrà iniziare una nuova vita all’interno di una famiglia. È quindi importante avere pazienza e lasciare che prosegua questo cammino con serenità, ma senza dimenticarsi di lui. Il suo percorso continua, e anche se per ora non può ancora essere adottato, resta forte il bisogno di attenzione e presenza attorno alla sua storia, ma soprattutto di proposte serie e consapevoli da parte di chi è davvero pronto ad accoglierlo.