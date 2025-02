Un intervento tempestivo della Polizia locale di Giussano, in collaborazione con il servizio veterinario di Ats Brianza, ha portato alla denuncia per maltrattamento di animali di un proprietario che teneva due cani in condizioni di grave maltrattamento. La denuncia è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta dall’ente nazionale protezione animali (Enpa), corredata da specifiche informazioni e fotografie che documentavano le gravi condizioni di vita degli animali. L’operazione si è svolta negli scorsi giorni, dopo che un cittadino ha segnalato la situazione all’Ats, che successivamente ha allertato la Polizia locale.

Polizia locale: la ricostruzione dell’intervento

Accompagnati dai veterinari di Ats Brianza, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo in una proprietà privata situata nella zona del laghetto, per verificare le condizioni di trattamento di due cani. Sul posto, è stata accertata la presenza di due animali visibilmente smagriti, in pessime condizioni di salute, nonché detenuti alla catena, all’interno di un recinto logoro. Ravvisando un’ipotesi di maltrattamento, si è proceduto con l’accesso nella proprietà e il sequestro degli animali, due meticci di medie dimensioni. I cani sono stati trasferiti al canile rifugio Fusi di Lissone, dove sono attualmente sotto osservazione, in attesa di analisi sanitarie approfondite che ne verificheranno le condizioni. Il proprietario dei cani, un uomo di cui al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, è stato denunciato per maltrattamento di animali. La denuncia è stata formalizzata ai sensi dell’articolo 544 del codice penale, che punisce chiunque infligga sofferenze fisiche o psicologiche a un animale, impedendogli di soddisfare le proprie necessità naturali. L’assessora alla Protezione e tutela degli animali di Giussano, Paola Ceppi, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’intervento e, in particolare, ha ringraziato chi ha avuto il coraggio di fare la segnalazione.

Polizia locale: il parere dell’assessore Ceppi

«Grazie a chi ha fatto l’esposto, grazie a chi ha avuto la sensibilità di capire che questi animali meritavano una vita migliore. Non smetterò mai di ripetere quanto sia importante che la comunità rimanga vigile e pronta a intervenire in casi come questo», ha dichiarato l’assessora. «Gli animali non parlano, ma possiamo essere noi la loro voce. Chi segnala è protetto e rimane anonimo, e questo è fondamentale per incoraggiare ulteriori denunce». Stando a quanto emerso, i cani tempo fa erano tenuti in buone condizioni. Tuttavia, da qualche tempo, alcuni giussanesi hanno cominciato a notare un abbaiare continuo e anomalo, sintomo di un disagio che ha spinto qualcuno a prendere la decisione di intervenire. Dopo una segnalazione all’Ats, è stato attivato l’intervento delle Forze dell’ordine, che ha portato a questa importante operazione di salvataggio. «Grazie all’azione tempestiva di chi ha segnalato la situazione, ora potranno ricevere le cure necessarie. Chi maltratta gli animali merita di essere chiamato per quello che è: una bestia», ha concluso Ceppi.