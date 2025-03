Non si assomigliano nemmeno un po’: lui è un chihuahua piccolo piccolo nato nel 2017 che ha la bellezza, appunto, di un chihuahua – per i volontari dell’Enpa di Monza è “bellissimo”. Lei è un amstaff, nata nel 2012, qualche annetto in più nera e “dolce e tenera come poche“. Ma, soprattutto, sono stati abituati a stare insieme e insieme vivono bene. Per questo l’Ente nazionale protezione animali sogna che qualcuno si faccia avanti per una adozione di coppia che garantisca loro di continuare a coltivare un’amicizia speciale.

Certo non è una bellissima storia, quella che hanno vissuto, dal momento che, riferisce Enpa, sono stati abbandonati al loro destino dalla proprietaria che, nonostante le ricerche, non è più risultata reperibile. I parenti, non potendo tenerli, si sono rivolti al canile di Monza perché ne prendessero custodia, sperando in un’adozione.

Monza: Rago e Grazia, gli amici di sempre che cercano casa

La speranza che oggi rilanciano i volontari: “Li abbiamo battezzati Rago, il maschietto e Grazia, la femmina”. Rago “inizialmente è un po’ spaventato e diffidente con le persone specie se si trova in situazioni nuove ma lo si conquista facilmente dandogli un po’ di tempo e qualche boccone buono, dopo di che si lascia accarezzare senza problemi e sa essere davvero molto dolce. La sua compagna, Grazia, è uno splendido esemplare di amstaff” ed “entrambi sono bravi e molto gestibili al guinzaglio e durante le passeggiate”.

“Questi due animali hanno vissuto insieme per tanto tempo e sono legatissimi tra di loro: si danno sicurezza l’un l’altro e per questo ci piacerebbe trovar loro una nuova casa che li possa accogliere insieme. Sappiamo di chiedere molto ma ci piacerebbe davvero assicurare un lieto fine a entrambi presso una famiglia che li ami alla follia e dove vengano finalmente trattati come una priorità“.

Monza: Rago e Grazia cercano una famiglia anche senza esperienza

Ancora: è possibile l’affido anche per coloro che sono alla prima esperienza con i cani, la cosa importante è seguire qualche nostro consiglio e venire a conoscerli qualche volta prima dell’adozione, scrive Enpa. Possibile anche in presenza di bambini ben educati e rispettosi nei confronti degli animali. Sembrano essere socievoli anche con gli altri cani, in caso di affido con altri cani verrà comunque fatta una prova di compatibilità caratteriale da effettuarsi in canile in presenza di un operatore. Bene sia in appartamento che casa con giardino vivendo all’interno con la famiglia e garantendo le dovute uscite giornaliere necessarie per il loro benessere psicofisico; il giardino dovrà essere ben cintato onde evitare possibili fughe vista la piccola taglia di Rago.

Per candidarsi all’adozione è possibile scrivere una mail a canile@enpamonza.it oppure chiamare in canile al numero 039835623 tutti i pomeriggi della settimana dalle 14.30 alle 17.30 chiedendo di parlare con un operatore.