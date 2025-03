Monza, le guardie ecologiche volontarie recuperano un coniglietto ferito

Le guardie ecologiche volontarie di Monza sono intervenute nella mattinata del 27 febbraio per recuperare un coniglio selvatico ferito che aveva trovato rifugio su un lato del sagrato del Santuario delle Grazie Vecchie di Monza. Le guardie ecologiche, contattate dai frati, che hanno notato l’animale in difficoltà, hanno recuperato il coniglietto e lo hanno trasportato all’ENPA (Ente protezione animali), per le cure necessarie.

Le Gev, che dall’inizio dell’anno sono entrate a far parte del Settore Polizia Locale di Monza, invitano i cittadini a segnalare anche situazioni di difficoltà che dovessero riguardare gli animali: i contatti di riferimento per le segnalazioni sono il numero 0392372101 o gev@comune.monza.it, mentre in casi di urgenza è possibile chiamare la centrale della Polizia Locale.