Vent’anni di “Asilo dei cuccioli” fanno centinaia e centinaia di gattini salvati da morte (quasi) certa: lo spiega il presidente di Enpa Monza e Brianza Giorgio Riva, lanciando l’appello per la ricerca di nuove mamme e nuovi papà in prestito, disposti a prendersi temporaneamente cura di cuccioli(ssimi) – «fino al momento in cui non saranno pronti per le vaccinazioni e per una futura adozione».

Allerta gattini: Enpa MB cerca volontari per l’Asilo dei cuccioli, di cosa si tratta

L’Asilo dei cuccioli è costituito da una rete di volontari e di collaboratori che accudiscono i gattini a casa propria: «Ci siamo subito resi conto che il gattile non è l’ambiente ideale per i cuccioli, perché è troppo esposto a rischi di epidemie. Così, nel 2005 abbiamo deciso di suddividere i gattini che man mano arrivavano in tanti posti differenti: una scelta che si è rivelata vincente, perché in questo modo siamo stati in grado di ridurre drasticamente il loro tasso di mortalità, arrivando a cifre inferiori al 10% che, viste le brutte condizioni in cui spesso arrivano da noi, si tratta di un grande successo».

Allerta gattini: Enpa MB cerca volontari per l’Asilo dei cuccioli, i requisiti

La primavera e l’estate, stagioni di cucciolate, porteranno anche quest’anno al rifugio di via San Damiano “tanti gattini, molti dei quali orfani, alcuni addirittura di pochi giorni di vita”, precisano dalla onlus. Ora: resistere a quei musini minuscoli e a quegli occhietti che quasi ancora non stanno aperti è praticamente impossibile. Enpa Mb, però, è tassativa, perché deve assicurare il benessere dei piccoli. Per questo motivo alle mamme e ai papà in prestito è chiesto di disporre, all’interno della propria casa, di uno spazio dove i gattini “possano essere tenuti separati da altri gatti e da altri animali, per motivi di ordine sanitario” e di avere “tempo e disponibilità per accudire i micini, portarli alle visite veterinarie periodiche al gattile di via San Damiano e partecipare agli appuntamenti per le adozioni”.

Allerta gattini: Enpa MB cerca volontari per l’Asilo dei cuccioli, il supporto

Lato suo, la onlus offre alle mamme e ai papà temporanei assistenza veterinaria, alimenti e accessori, oltre al supporto costante di volontari esperti e delle responsabili del gattile. A seconda dell’età, i gattini possono far parte del “Nido” dell’Asilo dei cuccioli: sono i più piccoli, che “necessitano di essere allattati con il biberon, richiedono attenzioni sanitarie particolari o si trovano in fase di svezzamento”: motivo per cui ai volontari della sezione “Nido” sono richiesti “impegno, dedizione e soprattutto tanto tempo”. I più grandicelli (e autonomi) entrano invece nella “Scuola materna”: sono più facili da gestire, ma necessitano comunque di una buona interazione con i genitori umani, chiamati a prestare loro “molta attenzione”.

Allerta gattini: Enpa MB cerca volontari per l’Asilo dei cuccioli, i contatti

“Insieme possiamo dare a questi gattini un futuro migliore e un amorevole inizio di vita”, ribadiscono le responsabili del gattile anche online: tutti gli interessati possono chiedere informazioni o segnalare la propria disponibilità scrivendo ad asilo.cuccioli@enpamonza.it.