La mostra su Armida Barelli a Villasanta in Villa Camperio

Si inaugura venerdì 13 gennaio, alle 17.30 nella sala Lissoni di Villa Camperio a Villasanta, la mostra “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei”, dedicata alla vita e al pensiero della cofondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco, Luca Ornago, l’assessore alla Cultura, Adele Fagnani, e Letizia Caccavale, membro del coniglio direttivo di Alumni Cattolica, associazione Ludovico Necchi. L’allestimento è curato dall’Università Cattolica e dall’Istituto Giuseppe Toniolo, e resterà aperto al pubblico fino al 18 gennaio.

La mostra su Armida Barelli a Villasanta: “Donna di spessore culturale e spirituale”

«Armida Barelli è stata capace di dare un contributo prezioso all’emancipazione delle donne italiane, ricordando loro allo stesso tempo i grandi valori del matrimonio, della maternità e della famiglia», spiega Letizia Caccavale, che porta a Villasanta la mostra itinerante che ha debuttato in Consiglio regionale e che è già stata in diversi Comuni della Brianza, partendo da Monza.

«La nostra città è onorata di ospitare la mostra che racconta di una donna dallo spessore culturale e spirituale come quello di Armida Barelli, che ha saputo rendere protagoniste le donne del loro tempo».

La mostra su Armida Barelli a Villasanta: gli orari di apertura

La mostra resterà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Lunedì dalle 10 alle 12 solo per le scolaresche e martedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Il Cittadino è media partner dell’evento.