Incidente stradale a Renate: due feriti, donna trasportata in elisoccorso con fratture multiple

È stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in elisoccorso la donna di 53 anni ferita in un grave incidente nel primo pomeriggio di venerdì 28 giugno a Renate. È successo poco prima delle 13.30 lungo via Mazzucchelli, coinvolti la donna che era a piedi, e che è risultata essere impiegata in una delle aziende della zona, e un motociclista: entrambi sono stati sbalzati sulla carreggiata.

Incidente stradale a Renate: personale sanitario fatto scendere col verricello

Renate incidente

L’allarme ai soccorsi è scattato in codice giallo, sul posto si sono portate tre ambulanze, l’autoinfermieristica, l’elicottero da Como che ha fatto scendere col verricello il personale sanitario per un intervento più rapido e poi ha preso in carico la donna.

Renate incidente

Sia lei sia il motociclista hanno riportato diverse fratture, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale di Renate che ha chiuso la strada al traffico per permettere i soccorsi e per i rilievi dell’incidente.