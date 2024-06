Lissone: scontro fra auto e pullman in Valassina, 21enne al San Gerardo per accertamenti

Scontro fra un’auto e un autobus intorno alle 13 di domenica 23 giugno. L’incidente si è verificato sulla Statale 36 all’altezza di Lissone, nella carreggiata in direzione Milano. Ancora da accertare la dinamica dei fatti: sul posto oltre alla polizia stradale che ha eseguito i rilievi e ha gestito il traffico, anche due ambulanze e un’automedica, allertate in codice rosso, e i vigili del fuoco di Lissone con autopompa e carro fiamma.

Lissone: scontro fra auto e pullman in Valassina, controllati i passeggeri

L’incidente tra auto e pullman a Lissone in Valassina

I due mezzi sono entrati in collisione in Valassina: il pullman era carico di persone. A riportare i danni maggiori la Fiat Panda guidata da una 21enne che è stata poi portata all’ospedale San Gerardo per accertamenti, ma in codice giallo, quindi fuori pericolo di vita. I soccorritori hanno controllato anche tutti i passeggeri del pullman per accertarsi che non ci fossero persone ferite.

Auto e pullman sono stati trasferiti nella vicina area di servizio per liberare la strada: la coda sulla Valassina aveva già raggiungo l’altezza di Seregno.