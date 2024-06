Meda: incidente in via Indipendenza, motociclista in ospedale

È stato trasportato in ospedale in codice giallo il motociclista medese di 24 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Indipendenza a Meda, nel primo pomeriggio di giovedì 27 giugno. Secondo quanto riferito dal comando di Polizia locale, all’origine del sinistro vi sarebbe una mancata precedenza.

Meda: incidente in via Indipendenza, scontro tra auto e moto

Il conducente della moto, entrato in collisione con un’autovettura condotta da una 44enne, è rovinato a terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118, trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per gli accertamenti del caso. Toccherà agli agenti della Polizia locale di Meda stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale e le responsabilità.

Meda: incidente in via Indipendenza, in questa settimana interventi sui semafori per renderla più sicura

La via Indipendenza di Meda proprio questa settimana è interessata dalla riqualificazione degli impianti semaforici in corrispondenza dei principali incroci; un intervento voluto dall’amministrazione comunale e seguito dal capo dei vigili medesi, Claudio Delpero, che consentirà alla trafficata via che collega Meda a Seregno di dotarsi di impianti tecnologicamente più performanti, anche con l’istituzione – prossima – del primo semaforo per ipovedenti presente in città.