Lesmo, finisce contro un ostacolo sulla Sp7: auto distrutta

Auto letteralmente distrutta ma fortunatamente nessun ferito nell’incidente stradale accaduto nella tarda serata di domenica 23 giugno sulla Sp7 a Lesmo.

Lesmo, l’incidente stradale sulla Sp7 con l’auto distrutta

Il conducente della vettura, per motivi in via di accertamento, attorno alle 23, transitando lungo la Provinciale avrebbe perso il controllo finendo contro un ostacolo sul ciglio della strada. Nessun altro veicolo sarebbe risultato coinvolto.

Sul posto, oltre al personale paramedico inviato dal 118 si sono portate squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con un’autopompa da Vimercate e un’autopompa dalla sede centrale di Monza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della direttrice.