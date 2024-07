Incidente a Veduggio con Colzano: auto si ribalta dopo un frontale, tre feriti

Grave incidente a Veduggio con Colzano nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 luglio, una donna al volante di un’auto che si è ribaltata è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 in viale della Repubblica, all’altezza di via Manzoni, sul posto d’urgenza sono state inviate due ambulanze, l’autoinfermieristica, due mezzi dei vigili del fuoco da Carate Brianza e Lissone, la polizia locale e l’elisoccorso di Milano.

Veduggio con Colzano incidente 17 luglio 2024 Veduggio con Colzano incidente 17 luglio 2024

Incidente a Veduggio con Colzano: dinamica al vaglio della polizia locale

Nell’incidente coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente e una poi si è ribaltata. È una donna di 46 anni ad avere avuto la peggio: sempre cosciente, è stata estratta dall’abitacolo con l’aiuto dei vigili del fuoco. Soccorsi in codice giallo la conducente della seconda vettura, anche lei trasferita a Monza, e un uomo di 25 anni.

Sulla dinamica lavora la polizia locale, all’origine potrebbe esserci un tentativo di sorpasso di una terza auto, che si è fermata sul luogo del sinistro. Strada chiusa al traffico in entrambe le direzione per consentire soccorsi e rilievi.