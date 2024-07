Incidenti con ribaltamenti a Nova Milanese e Carate Brianza: sette feriti soccorsi in codice giallo

Incidente stradale con sei feriti, trasportati al pronto soccorso in codice giallo, nel pomeriggio di lunedì 15 luglio lungo la A 52, in direzione sud, nel tratto Nova Milanese-Cinisello Sud.



Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, per cause in via di accertamento si sono scontrate due auto e un mezzo pesante e una delle vetture coinvolte si è ribaltata su un lato. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con una autopompa da Desio oltre che personale sanitario inviato dal 118.

Il ribaltamento sulla A52 a Nova

Incidenti a Nova e Carate, sulla Statale 36 si è ribaltato un furgone

Sempre lunedì, attorno a mezzogiorno, un altro incidente con ribaltamento si è registrato in direzione sud tratto della Statale 36 nel tratto Carate Brianza-Seregno. Coinvolti due furgoni uno dei quali si è appunto ribaltato su un fianco. Oltre al personale sanitario, che ha soccorso un ferito in codice giallo, presenti i vigili del fuoco con un’autopompa da Desio e un carro fiamma da Lissone oltre che una pattuglia della polizia stradale e personale Anas.