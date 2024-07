Monza: due incidenti con monopattini, coinvolti minorenni

Quattro i minorenni in monopattino coinvolti in due incidenti distinti a Monza mercoledì 10 luglio. Feriti e soccorsi, nessuno è ricoverato in prognosi riservato. Ma lo spavento forse durerà per un po’.

Monza: due incidenti con monopattini, in via Brianza

Il primo si è verificato una manciata di minuti prima delle 20 in viale Brianza: una perdita di controllo del monopattino in sharing a bordo del quale si trovavano il conducente di 15 anni e una amica. Il ragazzo era stato trasportato in ospedale in codice rosso con grande preoccupazione, ma le condizioni hanno poi permesso maggiore ottimismo.

Monza: due incidenti con monopattini, in via Goldoni

Il secondo incidente si è verificato intorno alle 23.30 in via Goldoni e ha coinvolto un’auto e il monopattino, anche in questo caso a noleggio, ancora con due minorenni a bordo, due ragazzi di 16 e 17 anni. Sono in corso accertamenti della polizia locale per ricostruire la dinamica.