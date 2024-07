Un ragazzo di 15 anni ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza per le conseguenze di una caduta col monopattino. È successo poco prima delle 20 di mercoledì 10 luglio lungo viale Brianza, a Monza. I soccorsi erano stati allertati in codice giallo, poi il trasporto col codice più grave. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenuti sul posto.