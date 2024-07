Giussano: perde il controllo dell’auto e si ribalta, estratto dai vigili del fuoco

È stato trasportato in ospedale in codice giallo a Desio l’automobilista coinvolto in un ribaltamento venerdì sera a Giussano. L’uomo, 61 anni, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti in via Prealpi intorno alle 20.15 insieme al personale dell’Areu.

Giussano incidente ribaltamento – foto Vigili del fuoco

Giussano: perde il controllo dell’auto e si ribalta, i soccorsi

Non risultano altri veicoli coinvolti, l’uomo avrebbe perso il controllo – forse sorpreso dal temporale – finendo ribaltato su un lato. Sul posto l’autopompa da Seregno e il carro fiamma di Seregno volontari, l’ambulanza della Croce bianca di Mariano, l’automedica e le forze dell’ordine per i rilievi.