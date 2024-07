Tre feriti soccorsi in codice giallo a Vimercate, in via Goito, a causa di un incidente stradale, accaduto nel pomeriggio del 15 luglio. Coinvolte due auto. Sul posto una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza con una autopompa dalla sede centrale.

Una delle auto ha terminato la sua corsa abbattendo un palo nelle immediate vicinanze di un distributore di carburanti. Oltre a personale del 118, presenti le forze dell’ordine per i rilievi.