Vigili del fuoco a Desio, in via Dolomiti, attorno alle 7 del mattino di giovedì 19 ottobre per spegnere un incendio che ha interessato un forno di verniciatura presso una carrozzeria.

L’intervento dei vigili del fuoco a Desio (foto Vigili del Fuoco di Monza e Brianza)

Sul posto sono state inviate varie squadre con due autopompe serbatoio e un carro soccorso dai distaccamenti di Desio e Lissone e una autoscala e un’autobotte dalla sede di Monza. Presenti anche due ambulanze inviate dal 118 e i carabinieri della Compagnia di Desio. Non ci sarebbero feriti.