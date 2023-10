Brucia un’auto a Lesmo e intervengono i vigili del fuoco. Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre una Renault in un parcheggio di via Italia in prossimità di via Maggi è stata avvolta dalle fiamme ed è stato necessario l’intervento dei pompieri per domare il rogo che ha attecchito anche alla macchina di fianco.

Lesmo: brucia un’auto e le indagini per le cause

Restano da chiarire le cause dell’incendio che hanno letteralmente distrutto il monovolume nella frazione di Peregallo.