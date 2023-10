Lissone, operaio precipita da sei metri mentre lavora sul tetto di un capannone: è grave

Soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza un operaio che, martedì 17 ottobre, attorno alle 13.30, in via Edison, a Lissone, è rimasto ferito gravemente dopo essere precipitato da una altezza di circa sei metri mentre stava lavorando in un capannone.

I soccorsi sul luogo dell’incidente (Vigili del fuoco di Monza)

Lissone: l’incidente mentre stava effettuando manutenzioni alla copertura

Sul luogo dell’infortunio sul lavoro si sono portati un’ambulanza e un’automedica inviati dal 118, una pattuglia della polizia locale di Lissone e i vigili del fuoco con un’autopompa dal Comando provinciale di Monza. Secondo quanto comunicato al momento, in attesa di verifiche, l’operaio sarebbe precipitato “mentre stava effettuando delle manutenzioni straordinarie alla copertura del capannone“.