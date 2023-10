Seregno, gravissimo infortunio sul lavoro in un capannone di via Ticino

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza l’uomo di 49 anni che, lunedì 16 ottobre, alle 10.30, è stato vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro a Seregno. Secondo quello che è stato ricostruito sulle prime, l’interessato è precipitato al suolo dopo il cedimento di un tetto di un capannone in via Ticino, arteria che corre tra l’abitato del Lazzaretto e la zona del cimitero di via Reggio, sul quale era salito per un accertamento in vista di una successiva riparazione.

Infortunio: ingente la mobilitazione dei soccorsi

L’allarme ha convogliato sul posto un’ambulanza di Seregno soccorso ed un’automedica, per i primi soccorsi sanitari, nonché la polizia locale, i vigili del fuoco ed il personale di Ats Brianza, cui competono le verifiche di prassi in situazioni come quella appena descritta. In base a quanto si è appreso, le condizioni dell’uomo sarebbero molto serie.