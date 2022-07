Dopo Bellusco, dove sono intervenuti in mattinata, i vigili del fuoco di Monza e e Brianza hanno dovuto far fronte a un secondo incendio di sterpaglie, questa volta a Besana in Brianza, nel primo pomeriggio, lungo la Sp6. Sul posto è stata inviata una autobotte da Carate Brianza e un modulo boschivo da Seregno.