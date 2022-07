Incendio lambisce i boschi di Cavenago, oltre 5 ore di intervento dei vigili del fuoco di Monza

La siccità estrema rappresenta un terreno fertile per gli incendi: lunedì 18 luglio diverse squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza sono state impegnate per oltre 5 ore, dal pomeriggio, per fronteggiarne uno nella zona rurale a nord del centro abitato di Cavenago di Brianza. “Le fiamme hanno interessato principalmente alcuni campi – dicono dal Comando di via Cavallotti – ma hanno lambito anche alcune zone boschive“.

Una zona interessata dalle fiamme

Incendio a Cavenago, cinque messi sul posto: al lavoro dalle 14.30 alle 20

Un incendio che ha richiesto l’intervento sul posto di numerosi mezzi: per contenere l’espandersi delle fiamme sono state inviate un’autobotte dal distaccamento di Vimercate, modulo boschivo dal distaccamento di Lissone e dal distaccamento di Seregno. Sono stati inoltre inviate le autopompe di Sesto e di Gorgonzola del Comando di Milano. L’intervento iniziato alle 14.30 circa si è concluso verso le 20.