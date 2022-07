Giussano: incendio in un container, fumo visibile da chilometri

Soccorsi a Paina di Giussano poco prima delle 8 di lunedì 4 luglio per l’incendio di un container in una proprietà privata. Alta la colonna di fumo visibile da diversi chilometri e odore di bruciato in tutta la zona. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco da Seregno (permanenti e volontari) e da Carate Brianza. Fiamme alte al loro arrivo, una volta spente hanno prodotto fumo che ha continuato a essere visibile per ore.

Incendio Paina di Giussano