Incendi di sterpaglie si moltiplicano, vigili del fuoco questa volta a Bellusco

Ennesimo intervento per far fronte a un incendio di sterpaglie da parte dei vigili del fuoco: mercoledì 20 luglio in mattinata interessato un appezzamento di terreno accanto a via Circonvallazione, a Bellusco. Sul posto sono state inviate dalla centrale operativa monzese di via Cavallotti un’autopompa della sede centrale di via Mauri e, in supporto, un’autobotte del distaccamento di Merate.

I vigili del fuoco a Bellusco

Incendio sterpaglie a Bellusco: interessati diversi metri quadrati

Il rogo ha interessato diversi metri quadrati di terreno, completamente anneriti. Ancora ignote le cause dell’incendio, sicuramente favorito dalla siccità e dal lieve vento.