Il ritorno di Letizia Moratti in Forza Italia, guiderà consulta della segreteria FI

Letizia Moratti ritorna in Forza Italia. L’annuncio martedì mattina in una conferenza stampa con il segretario Antonio Tajani in cui si è iscritta e ha ricevuto la tessera del partito. L’ex sindaco di Milano, già ministra nei governi Berlusconi e vicepresidente di Regione Lombardia, ex presidente della Rai nonché recente candidata alla presidenza della Regione Lombardia in rappresentanza del Terzo polo, torna dove aveva cominciato, lasciando quell’area occupata a livello nazionale da Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Il ritorno di Letizia Moratti in Forza Italia: «Decisiva la collocazione del partito a livello europeo»

«Questa è una fase diversa, la decisione che ho preso attiene anche alla collocazione del partito a livello europeo», ha spiegato Moratti. Mentre Tajani ha specificato che «non è un discorso di poltrone, ma di avere gente che vuole lavorare».

Moratti ha escluso una candidatura alle prossime elezioni Europee; Tajani, rinnovando la fiducia al governo, ha anche più volte sottolineato la valenza europea della storia del partito, delle sue alleanze e “della voglia di quell’Europa fondata da De Gasperi e Gaetano Martino”.

Il ritorno di Letizia Moratti in Forza Italia: i temi principali

«È al presidente Berlusconi, un innovatore in tutti i sensi, che si deve l’adesione al Partito popolare europeo – ha spiegato Letizia Moratti – che per me è e rimane la stella polare, da sempre mi ritrovo nei valori liberaldemocratici. Ho valutato la proposta di Tajani con attenzione e mi sono ritrovata nei temi: l’ambiente, con una terza via che preveda la centralità delle imprese e dell’uomo; il tema delle fragilità, con al centro i ragazzi che definiamo “Nip” che non lavorano e non studiano. Così come il tema della crescita, che sia sostenbile e rispettosa dell’ambiente, ma con al centro la persona e le famiglie».

E ancora: «Accetto la proposta di Antonio Tajani e Forza Italia di guidare la consulta del segretario nazionale con grande responsabilità. Il mio contributo sarà costruttivo in assoluta armonia con il segretario e con gli organismi di Forza Italia a tutti i livelli. Per un forte rilancio e allargamento della base».

Il ritorno di Letizia Moratti in Forza Italia, Tajani: «Guiderà la consulta del segretario nazionale di FI»

Letizia Moratti ha una «grande esperienza nella vita pubblica amministrativa e un radicamento profondo nella citta di Milano. Questo mi ha portato a proporle di guidare la consulta del segretario nazionale di FI – ha detto Antonio Tajani – La consulta è un organismo di cui fanno parte personalità di alto prestigio che ha il compito di fare proposte e studi sui principali temi politici. Sarà determinante per un progetto per l’Italia di domani».